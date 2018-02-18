Это не мое, мне подбросили: продолжение мельдониевого скандала

Российский керлингист Александр Крушельницкий, который завоевал на соревнованиях в Пхенчхане бронзовую медаль объяснил, как в его допинг-пробу мог попасть запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) мельдоний.

Спортсмен считает, что допинг ему мог подмешать один из партнеров по сборной России, который не сумел отобраться на Олимпийские игры-2018.

Допинг-проба Крушельницкого показала подозрительные результаты. Международный олимпийский комитет (МОК) уведомил штаб российской делегации на Играх-2018.

Допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого будет вскрыта утром 19 февраля