Фролов: Россия будет на стороне Израиля в случае нападения Ирана

Россия встанет на сторону Израиля, если на страну нападет Иран. Об этом сообщил зампосла РФ в Тель-Авиве Леонид Фролов. Слова дипломата привела газета Times of Israel.

Соответствующее заявление Фролов сделал на фоне недавнего происшествия с дроном на границе Сирии и Израиля. Посол отметил, что множество россиян живет в Израиле. Он также указал на дружелюбие израильтян. В связи с этим Москва встанет на сторону Израиля в случае конфликта.

Дипломат не считает, что БПЛА, ставший причиной инцидента, послан со стороны Ирана. В связи с этим спецслужбы Израиля должны наладить отношения с коллегами из Сирии.

В ночь на субботу израильские военнослужащие сообщили о перехвате дрона, вторгшегося со стороны САР. Израиль в ответ на это произвел несколько атак по территории Сирии.