Футболисты "Ростова" и "Тосно" добились побед в контрольных матчах

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Футболисты "Ростова" и "Тосно" одержали победы в контрольных матчах в рамках подготовки ко второй части сезона.

"Ростов" в субботу переиграл норвежский "Олесунн" на сборе в испанской Малаге со счетом 2:1 благодаря голам Сверрира Ингасона (34-я минута) и Александра Зуева (39-я).

"Тосно" на сборе в турецком Белеке разгромил армянский "Бананц" со счетом 4:0. Голы забили Никола Труич (16-я), Раде Дугалич (42-я), Илья Жигулев (69-я) и Резиуан Мирзов (76-я).

"Ростов" 18 февраля проведет товарищеский матч с норвежским "Тромсе", а "Тосно" 20 февраля сыграет с курским "Авангардом".