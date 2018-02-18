Гимнастка Дина Аверина ожидала большего волнения в квалификации ГП в Москве

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Елена Дьячкова. Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина заявила, что ожидала намного более волнительного выступления в квалификации московского этапа Гран-при.

Аверина в субботу в квалификации набрала в упражнении с обручем 18,100 балла, с мячом – 18,250 балла, с булавами – 18,400 балла, с лентой – 16,600 балла, набрав в сумме многоборья 71,350 балла.

"Если честно, я думала, будет намного больше волнения, будет намного страшнее выступать. Но мы выходили спокойно, потому что здесь так поддерживают! Сразу становилось тепло, уютно, и мы выступали с удовольствием", - сказала Аверина журналистам.

"Я очень рада, что мы наконец выступали, потому что был большой перерыв. Мы скучали по этим эмоциям, тому, как нас поддерживают, когда мы выступаем. Нам просто нравится дарить зрителям эту красоту. Конечно, у нас не все получилось, но мы будем стараться", - добавила гимнастка.

Финалы на московском этапе Гран-при пройдут в воскресенье.