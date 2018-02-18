Глава МИД Белоруссии обсудил с Волкером ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в ходе встречи на Мюнхенской конференции по безопасности обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«Возможности урегулирования украинского конфликта находились в центре внимания переговоров В. Макея со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером», — говорится в сообщении.

Как сообщала ранее «Русская Весна», министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что Минск может отправить своих миротворцев в Донбасс при выполнении ряда условий.