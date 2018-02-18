Сегодня исполняется 4 года мифу о «небесной сотне» — в 2014 году в этот день на улице Институтской были расстреляны люди.

В центре Киева уже собрались около 500 человек, на так называемой аллее «небесной сотни» началась молитва и панихида.

В 14:00 начнётся шествие, которое в этом году получило странное название «Лепестковый марш». Ожидается, что Петр Порошенко встретится с родственниками застреленных.

А пока Порошенко выступая на Майдане, объявил минуту молчания в память о погибших четыре года назад.

«Говорят, что время лечит раны. Этого не произошло», — лицемерно скорбит один из главных выгодоприобретателей майданной бойни.

Тем временем, грузинские снайперы назвали имена тех, кто лично принимал участие в расстреле людей на Институтской.