ГПСУ не пропустила в Украину «Водяного» из байкер-клуба «Ночные волки»

В аэропорту «Борисполь» пограничники задержали участника байкерского клуба РФ «Ночные волки».

В Госпогранслужбае сообщили: «Пограничники продолжают отслеживать лиц, которые могут попытаться въехать в Украину для дестабилизации обстановки на территории нашей страны. Одного из возможных таких правонарушителей пограничники не пропустили в Украину вчера. Мужчина, гражданин России, прибыл рейсом в аэропорт „Борисполь“».

По информации, в ходе осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ «Ночные волки» и имеет прозвище «Водяной».

На данный момент ему запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.