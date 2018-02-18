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» » ГПСУ не пропустила в Украину «Водяного» из байкер-клуба «Ночные волки»

ГПСУ не пропустила в Украину «Водяного» из байкер-клуба «Ночные волки»


Добавлено: 18 фев 2018 в 15:32, Категория: Украина
ГПСУ не пропустила в Украину «Водяного» из байкер-клуба «Ночные волки»

В аэропорту «Борисполь» пограничники задержали участника байкерского клуба РФ «Ночные волки».

В Госпогранслужбае сообщили: «Пограничники продолжают отслеживать лиц, которые могут попытаться въехать в Украину для дестабилизации обстановки на территории нашей страны. Одного из возможных таких правонарушителей пограничники не пропустили в Украину вчера. Мужчина, гражданин России, прибыл рейсом в аэропорт „Борисполь“».

По информации, в ходе осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ «Ночные волки» и имеет прозвище «Водяной».

На данный момент ему запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.



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Добавлено: 18 фев 2018 в 15:32, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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