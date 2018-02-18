Кто родился 18 февраля

Валерий Дмитриевич Зорькин (75 лет), председатель Конституционного суда РФ. Преподавал в МГУ им. Ломоносова, Академии МВД СССР и в Высшей юридической заочной школе МВД СССР. В 1991 году был избран председателем Конституционного суда (КС) РФ на неограниченный срок. Спустя два года ушел в отставку, оставшись судьей КС. В феврале 2003 года был вновь избран председателем суда.

Валерий Зорькин — автор ряда монографий, в их числе «Конституционно-правовое развитие России» и «Право в условиях глобальных перемен».

Игорь Додон (43 года), президент Республики Молдова. Работал на Фондовой бирже Молдовы, являлся председателем Национального депозитария ценных бумаг страны и председателем Универсальной товарной биржи. Занимал посты заместителя министра, министра экономики и торговли, первого заместителя премьер-министра. Возглавлял Партию социалистов Республики Молдова. Неоднократно избирался депутатом Парламента страны. В 2016 году победил на выборах президента Молдовы.

Евгений Александрович Кафельников (44 года), российский теннисист. Самый титулованный российский теннисист. За свою спортивную карьеру выиграл 26 турниров Ассоциация теннисистов-профессионалов в одиночном разряде и 27 — в парном. Евгений Кафельников — первый российский теннисист, который стал победителем турнира из серии «Большого шлема» (1996) в одиночном и парном разрядах. Одерживал победу на Открытом чемпионате Австралии (1999), в составе сборной России стал обладателем Кубка Дэвиса (2002). На Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году завоевал золотую медаль в одиночном разряде.Яндекс.Дзенв Telegram

Джабаров ответил Порошенко на призыв запретить флаг России

Захарова: Порошенко показал флаг ЕС безлюдному залу в Мюнхене

Порошенко призвал союзников Украины запретить флаг России