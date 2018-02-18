Лженаука от адептов нью-эйдж: ответственное родительство как инструмент депопуляции

Предлагаем к ознакомлению Доклад эксперта Православного правозащитного аналитического центра Владимирцева О.В., прочитанный 23-го января в рамках заседания секции «Сектантское мировоззрение: подмена ценностей и манипуляция» на XXVI Международных Рождественских образовательных чтениях.

Организации Нью-Эйдж на протяжении последних лет в России пытаются влиять на процессы демографии, репродукции, сферу семьи, материнства и детства, формировать будущий образ семьи. Многим известны «Международная организация планирования семьи», «организации народонаселения», которые продвигают понятия «секспросвета» в школах, контрацепцию, т.н. планирование семьи, путем пропаганды абортов. Руководствуясь известным мифом о перенаселении планеты.

Однако немногие знают, что параллельно развивается и другое репродуктивное направление в духе Нью-Эйдж, которое продвигает т.н. естественные методы, которые пытаются вторгаться в сферу семьи с противоположной стороны.

Нативисты, неоязычники, распространяющие псевдонаучные и оккультные знания, в качестве способа внедрения в семейную сферу используют оказание услуг в области деторождения, планирования, семейных психологических консультаций.

Одним из популярных направлений в этой сфере стало движение за Естественное планирование семьи и естественное родительство.

Естественное планирование семьи

Естественное планирование семьи, согласно Всемирной организации здравоохранения, это контроль над репродуктивной функцией (то есть планирование или откладывание зачатия) естественными методами. Это регулярная оценка базальной температуры тела, календарный и симпто-термальный методы, наблюдение за физиологическими факторами женщины, и некоторые другие.

В России движение по пропаганде естественного планирования ведется на протяжении более 10 лет. Однако к медицинским методикам оно имеет слабое отношение, по сути лишь используя схожую терминологию: Естественное планирование семьи, Методы распознавания плодности (МРП), или Естественное распознание зачатия. Они распространяются как на православных сайтах, посвященных семейной тематике, благотворительности, так и на ресурсах т.н. славяно-ведической культуры. Неквалифицированное обучение давно известным в медицине методикам, используется как повод для вовлечения семей в новый мир т.н. Экологического супружества, основанный на псевдонаучных и неоязыческих учениях и практиках.

По словам учителей этих методик, которые они предлагают как европейское ноу-хау, их нужно применять на все случаи жизни. МРП помогает женщинам не только определить с точностью дни овуляции, но и избавиться от бесплодия!, спланировать пол ребенка, спланировать двойню, избавиться от лишнего веса, наладить супружеские отношения и обрести гармонию с самим собой, а главное его можно использовать как контрацепцию со 100% эффективностью (1).

Приводится статистика, что 8 из 10 женщин, которые не могли забеременеть, независимо от диагноза беременеют в первый же год пользования методикой. Что обладает таким чудодейственным свойством, объясняется туманно. Приводятся лишь общие фразы о гармонизации цикла, следованию таинственной идеологии в духе «познай себя», малозначимые термины из интернета и учебника первого курса медвуза.

Институт семьи и демографии

Основная организация, распространяющая данное учение в России и бывших странах СССР — «Независимый институт семьи и демографии» (НИСИД) (2). Учредителями ее являются бывший Фонд «Мир семьи», (руководитель фонда Галина Зайцева параллельно проводит коучинговые программы о магнетической энергии денег и визуализации (3)), а так же Институт интегративной семейной терапии, одна из ведущих в России организаций по системным расстановкам по Берту Хеллингеру (4).

НИСИД готовит учителей данного метода (5) и выдает лицензии на право преподавания от лица Европейского института семейного образования (6), который находится во Франции, – ключевой организации в Европе, производящей данные методики и распространяющей их сетевым способом.

При детальном ознакомлении с рецептами физического и духовного оздоровления, которые предлагают учителя, прошедшие обучение в данной организации, выясняется, что это лишь стандартный набор псевдонаучных штампов и неоязыческих мифов, но тщательно завуалированный и скрываемый от непосвященных глаз. На всеобщее обозрение выставляется лишь наукообразная оболочка и забота о семье и демографии.

На семинарах женщинам и супружеским парам внушается, что бесплодия как бы и нету, все препятствия к деторождению находятся у нас в голове. Достаточно наладить гармонию с миром и с супругом, следовать не хитрым рекомендациям учителей, правильно наблюдать за циклом и беременность гарантирована. Бывший руководитель НИСИДа уверяла, что даже после удаления матки, женщина обладает всего лишь пониженной плодностью и некие «маленькие кусочки» могут все равно восстановить ее детородную функцию. Также на тренингах она пересказывала известные мифы телегонии, например, о том, что слюна содержит всю микрофлору половых органов. Один из учителей данной методики сообщает, что «яйцеклетка в процессе оплодотворения издает специфические сигналы и зовет сперматозоид… можно многого добиться, просто разговаривая с больным органом, если на него правильно настроиться…». (7)

«Бесплодие»

Известно, что опытные врачи долго и кропотливо подбирают тактику лечения для бесплодия и не всегда она приносит результат. Поэтому даже самое тщательное измерение температуры и наблюдение за физиологией не может дать такого эффекта. На семинарах и видео-уроках, которые стараются открыто не публиковать, можно встретить такие советы: Для нормализации нерегулярного цикла, который якобы является основной причиной бесплодия, предлагается не прибегать к неэкологичным препаратам, а использовать натуральные средства: травы, иглоукалывания, пиявки… Бады и конечно работа над сознанием…». Для подготовки к зачатию рекомендуется изменить освещение в квартире, поскольку неестественное освещение тоже влияет на плодовитость.

Гармония

Понятие «налаживание гармонии», как одно из условий достижения результата, довольно емкое. Методы установления гармонии в семье и с окружающим миром, по сути, зависят от предпочтений и фантазии конкретного учителя. Кто-то предписывает медитацию, релаксация, походить на тренинги, слиться с природой, это могут быть и около-христианские советы о супружеском воздержании, о святости супружеского союза и даре плодности.

Главное здесь придерживаться естественности во всем: сознательное или естественное родительство включает в себя т.н. «естественные роды», отказ от медикаментов, посещение особых консультантов, курсов по подготовке к родам, например, на основе практик Ци Гунн (8), по вскармливанию, существует сеть правильных акушерок (один из терминов — доулы), система воспитания и обучения детей (например, детсады по системе Шалвы Амонашвилли) (9). Могут посоветовать воспользоваться услугами перинатальных психологов, трансперсональными расстановками. «Сознательным» родителям расскажут, что следуя «древним славянским традициям», плаценту после родов хорошо бы куда-нибудь закапать или сделать из нее крем, а в идеале съесть с целебными травами (10).

Так или иначе что-то из этого списка могут предложить попробовать – тут зависит от учителей и конкретной организации. Некоторые учителя просто слепо транслируют псевдонаучные постулаты, следуя купленной у головной организации методике, и обучают этому других. Кто-то помимо МРП откровенно пропагандирует оккультные практики. В любом случае эти учителя и организации составляют одно движение, поддерживают друг друга ресурсно и информационно.

Есть загадочная методика под названием мило-терапия, внешне напоминает подобие медитации или психопрактики: Предлагается неторопливо созерцать великий дар плодности, пережить встречу с творцом, созидать вместе с ним новую жизнь, и осознать духовные причины бездетности (11).

Контрацепция

Даже те данные, которые выкладываются как научно подтвержденные и со ссылкой на ВОЗ, не выдерживают критики. Гинекологи действительно используют симптомо-термальные методы, чтобы помочь здоровым женщинам, не имеющих патологий, поскорее забеременеть. Но в качестве контрацепции его практически не рекомендуют из-за слабой надежности и сложности применения. По данным практикующих врачей и медицинским источникам, даже при длительном и тщательном наблюдении за организмом эффективность методик составляет лишь 60-80%, а абсолютно определить плодный период практически невозможно (12). Также они мало эффективны при нерегулярном цикле (13). То есть контрацепцией эти методы действительно являются, и теоретически ими можно пользоваться, но о какой-то 100% надежности, как заявляется, говорить сложно (14). И, конечно же они требуют обучения и контроля со стороны лечащего врача (15).

И если на протяжении длительного времени эти методы помогают в качестве контрацепции, возможно, у пары, возможно, имеется фактор бесплодия, и им нужна квалифицированная помощь. (16)

Методики воздействия

Чтобы завлечь в мир Экологичеcкого супружества женщин, в процессе лекций надувается глобальная угроза, с которой нужно бороться всеми силами. Масса материалов изготавливается, чтобы рассказать о вреде гормональной контрацепции, абортов, вспомогательных репродуктивных технологий, что во много оправдано. Но в качестве альтернативы данным угрозам, идущим со стороны в первую очередь традиционной медицины, предлагается новый путь, как можно решить современные проблемы семей экологичными средствами. Женщин и семейные пары сначала хорошенько запугивают страшилками и нагружают околонаучными данными и негативной статистикой, отрабатывают возражения, а затем, когда хорошо внушаемая аудитория становится совсем легко контролируема, ей уже объясняют что и как делать, чтобы уйти от угрозы и решить все свои проблемы, вплоть до инструкций, как надо жить и во что верить. Способы воздействия на аудиторию предстоит изучить еще более детально, поскольку присутствуют признаки манипуляции сознанием.

Европейский институт семейного образования

Практически все организации этой сети, обучающие МРП, ссылаются на Альма-матер Европейский институт семейного образования, как на автора методик и учредителя движения. На первый взгляд они выступают против всего противоестественного: гендерной идеологии, искусственного оплодотворения, выступают против конкурентов по планированию семьи, которые пропагандируют гормональную контрацепцию, секспросвет и аборты. Но при этом естественность они понимают в таком неоязыческом и оккультном духе, называя это естественными репродуктивными технологиями.

Основатель Европейского института семейного образования Рене Экошар, был одним из организаторов многомиллионных выступлений за традиционную семью, против легализации однополых «браков» в Париже в 2013 г. Позиционирует себя как католик, и целью данного движения, по его словам, ставит евангелизацию сексуальности, пропаганду семейного образования и ответственного родительства (17,18). Метод активно распространяется в католической среде.

Существует отделение, обучающее МРП при католическом университете в Италии (19), широкую поддержку имеет движение в Польше. Экошар регулярно наведывается в Белоруссию, где при помощи фонда «Открытые сердца» проводятся семинары на католических приходах. В этом году Экошар провел на одном из католических приходов,

обучающий тренинг, в котором приняли участие два православных церковных центра, которые также не первый год активно преподают методику НИСИДа – МРП (20, 21).

Также в этом году на Всемирном конгрессе в Варшаве Экошар презентовал новый сайт для учителей МРП, где размещены уже в открытом доступе рецепты излечения мужского и женского бесплодия (22). Делается акцент на т.н. лечения бесплодия психиатрическими средствами, какими именно не уточняется, и на методы псевдомедицинского направления «напротехнология». Отмечается, что в редких случаях традиционное хирургическое вмешательство для лечения бесплодия все-таки допустимо, но, как правило, все проблемы можно решить, если вести активный образ жизни, попить витамины, БАДЫ, травы, примерно то же, что мы видим у сетевых распространителей методики МРП, но более завуалировано (23). Это, безусловно, только внешняя часть учения, которую можно показывать непосвященным.

История развития

Движение за естественное планирование зародилось в 1970-80-х г., когда ВОЗ издал рекомендации о пропаганде естественных методов наряду с другими видами контрацепции. Параллельно возникли школы, ассоциации учителей естественного планирования, обучающих данным методам как виду контрацепции в Англии, Канаде, Германии, Австралии. Данные знания предназначались преимущественно для стран Африки, Южной Америки, Азии, Океании.

С 90-х годов данное учение начало распространяться и на Россию и бывшие страны СССР и восточной Европы. Согласно данным английского сайта Ассоциации учителей планирования семьи, в русскоязычных странах движение возглавила Галина Масленникова. (24)

Судя по всему, изначально цели ставились примерно такие же, как у Международной организации планирования семьи, Организаций ООН по народонаселению – снижение рождаемости в странах третьего мира, поскольку ставка делалась на МРП как на доступный и эффективный метод контрацепции, близкий народам с традиционной культурой.

Сегодня же метод преподносится в странах Восточной Европы как подходящий в первую очередь для христиан, и в целом народов с традиционной культурой, и превратился в целое псевдонаучное направление, неоязыческого и оккультного характера.

Реальные задачи Института – распространение в семейной и молодежной среде в наукообразной форме любых учений, противоречащих традиционной науке, а также используя христианскую форму и лексику распространять и поддерживать в первую очередь неоязыческие практики, организуя на их базе просветительские центры для семей. Все это называется Экологическое, естественное супружество, и входит в более глобальное понятие Естественное или Ответственное родительство – термин знакомый многим по одноименному законопроекту в России. Это часть глобального проекта, который осуществляется при поддержке образовательной программы Life learning Европейской комиссии (25).

Заявление Церковно-общественного совета

По линии Католической церкви, естественников и нативистов движение проникает и в Православную Церковь. Результатом манипуляций с терминологией и подмены понятий, стало принятие Церковно-Общественным советом по биомедицинской этике документа под названием Заявление «О целесообразности использования в гинекологии естественного планирования семьи» (26, 27). По внешним параметрам Заявление вполне отвечает Социальной концепции Церкви, где справедливо отмечается, что «Одним из путей реализации ответственного отношения к рождению детей является воздержание от половых отношений на определенное время».

Однако обращаясь к тексту, мы, к сожалению, сталкиваемся с пересказом тех же мифов НИСИДа с прямой ссылкой на их сайт. Не известно проходили ли консультации с гинекологами, но приводится та же мифическая статистика о почти 100% контрацептивных свойствах МРП, о 8 из 10 пар, которые излечиваются от диагноза «бесплодие». То есть, по сути, без лечения, при помощи лишь измерения температуры и наблюдения за физиологией, если следовать медицинской терминологии. Пересказывается, что метод устанавливает гармонию в супружеских отношениях, укрепляет брак и даже снижает число разводов каким-то образом. Употребляется и термин Экологическое супружество, которое помогает диагностировать гинекологические заболевания, патологические состояния, воспаления, с точностью определять дату родов. Приводится непроверенная информация о том, что методы могут использоваться женщинами с нерегулярным циклом – это не так. С нерегулярным циклом, по свидетельству врачей, методика бесполезна.

То есть как альтернатива абортивным средствам применение этих методов наверно возможно. Но вот ряд перечисленных в тексте данных и формулировок, вызывает массу вопросов, и должны быть, пересмотрены. Данный документ активно используется представителями движения как доказательство того, что Православная Церковь их поддерживает, хотя по сути Церковно-общественный совет это всего лишь общественная организация, и не может выражать мнения Церкви. Поэтому во избежание соблазнов лучше его удалить, либо кардинально переработать и написать заново.

О движении за «Естественное планирование» очень правильно говорится в другом важном документе Церковно-общественного совета: Заявление «О народной медицине и целительстве» (28). Это попытка придать новую псевдонаучную оболочку шарлатанству и ведовству. Последствия деятельности данных целителей часто бывают разрушительны и необратимы. Парам, которые приходят к этим учителям с диагнозом «бесплодие» внушается «состояние здоровья», в действительности же болезнь остается, и лечение затягивается.

«Ответственное родительство» и законодательные инициативы

Лидер движения Рене Экошар не раз приезжал в Россию, и при поддержке фонда Мир семьи организовывал мероприятия, посвященные Ответственному родительству, в том числе принимал участие в обсуждениях в Госдуме (29,30). Поэтому прослеживается очевидная связь терминов «Ответственное родительство» в экологическом понимании, и проекте закона, посвященного родительскому образованию, который уже проходит апробацию на жителях Якутии с 2016 г (31).

Согласно данному проекту, родители вероятно должны будут проходить обязательное обучение, в том числе, вот в таких вот центрах семейного образования, чтобы иметь право воспитывать своих детей. Они явно намекают на то, что будут активно участвовать в деятельности т.н. «родительских университетов», в предабортном консультировании, обучении родителей и детей. (32) Уже сегодня они участвуют в тендерах , госзакупках, и грантовых программах. А в будущем смогут работать напрямую за счет бюджета. Представители движения открыто призывают к внедрению на государственному уровне «знаний» и «методов» естественного родительства в рамках системы родительского образования.

Данное движение при помощи интернет-ресурсов приобретает все больший размах. Вероятно, спрос на подобных псевдоцелителей будет только расти и фактически подменять собой традиционную медицину. Этому способствует ряд объективных моментов. Это тотальное насаждение оккультного сознания в СМИ, снижение доверия в обществе к медицине, врачам, к науке, в том числе и по объективным причинам, что порождает быстрое распространение гностических, псевдонаучных знаний, как альтернативы доказательной науке. И очень важный момент это коммерциализация и переход сферы социальных услуг и защиты от Государства в частный сектор, в руки неизвестных и мало-контролируемых НКО, которые нередко занимаются откровенно деструктивной деятельностью.

Пропаганда псевдонаучных учений в сфере семьи, при поддержке зарубежных фондов, а также предоставление неквалифицированной медицинской помощи опасной для здоровья граждан должно заинтересовать в первую очередь профильные департаменты безопасности.

Также представляется необходимым оповещение синодальных учреждений и епархий о псевдоправославной сущности данного неоязыческого движения, опасности сотрудничества с упомянутыми организациями во избежание проникновения на приходы и в Церковь.

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