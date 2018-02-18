"Марш за будущее": в Киеве проходит акция сторонников Михаила Саакашвили (ФОТО)

Сегодня, 18 февраля, в 12:30 сторонники Михаила Саакашвили отправились к Михайловской площади. Именно там пройдет так называемое "народное вече", которое должно было состояться на Майдане.Об этом сообщает интернет-издание "Страна".Сегодняшняя акция получила название "Марш за будущее". Представители партии "Движение новых сил", лидером которой является депортированный из Украины Михаил Саакашвили, обещают, что изгнание бывшего губернатора Одесской области приведет к увеличению масштаба протестных акций против власти.