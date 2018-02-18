Мужчина обстрелял врачей скорой на Харьковщине

Как сообщает областная полиция, мужчина, который якобы нуждался в госпитализации, открыл стрельбу по приехавший на вызов медикам. Инцидент произошел в поселке Солоницевка Харьковской области.

«Жительница поселка вызвала скорую для своего мужа, которому стало плохо. Во время разговора с медицинскими работниками 50-летний „пациент“ пошел в комнату. Через некоторое время он вернулся с ружьем в руках. Направив оружие на фельдшера, мужчина попросил покинуть его жилье. После того, как медики вышли из дома, они услышали выстрел», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство за хулиганство. Мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы