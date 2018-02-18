На КПВВ «Новотроицкое» задержали женщину из НВФ «Оплот»

В пункте пропуска «Новотроицкое» Донецкой области задержана женщина, состоявшая в 2014 году в НВФ «Оплот».

В пресс-службе ГПСУ сообщили, что в пункт пропуска из оккупированного Донецка прибыла гражданка Украины 1989 года рождения.

По данным правоохранителей, женщина входила в состав военизированных формирований «ДНР». В августе 2014 она вступила в подразделение «Оплот», где должна была якобы получить должность помощника повара, однако в дальнейшем, по совету мужа, отказалась проходить службу в НЗФ.

В ее действиях усматриваются признаки состава правонарушения УК по ч.1 ст. 260 (создание предусмотрено законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности). Женщину передали сотрудникам Нацполиции и устанавливается, кем на самом деле она была, находясь в составе бандформирования.

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