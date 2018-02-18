На Украине прозрели: работа Киева с Крымом "растет как на дрожжах"

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По его словам, несмотря ни на что, российская сторона остается крупнейшим торговым партнером Киева, а товарооборот только растет.

"Россия сегодня является нашими основными стратегическим партнером. По данным Госкомстата от 2017, экспорт/импорт вырос на 37%. Это наш первый и основной торговый партнер", - заявил Тягнибок.

Как подчеркнул собеседник, куча украинского бизнеса, в особенности оптовой торговли, работают сегодня в Крыму, просто под другими марками.

"Они по-другому называются, чем в Украине. Но они зарабатывают там деньги, а налоги платят в российскую казну", - отметил Олег Тягнибок.

По его словам, пять российских банков успешно работают на территории Украины до сих пор, и "никто их не трогает".

"Такое впечатление у меня, что эта власть санкции использует только по отношению к тем представителям российского бизнеса, которые мешает ей в ведении своего бизнеса», — подытожил Тягнибок.

Тем самым лидер ВО "Свобода" сделал вывод, что Петр Порошенко закрывает лишь тот бизнес, который видит для себя конкурентным.