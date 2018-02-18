«Нас признали папуасы»: в Крым прибыла делегация из Бенина

Аннексированный Крым посетила делегация из африканской страны Бенин.

Местные жители с юмором восприняли данный визит. Так, пользователь Twitter Крымский бандеровец пишет: «Крым. Оккупанты скупают всякую шушеру по всему миру, чтобы потом вливать вате в уши тонны дерьма. Но прочтите, как наша вата реагирует на делегации, которые приезжают в Крым отрабатывать кремлевское бабло. Ну наконец-то! Мировое сообщество признавать стало! Делегация из Бенина прибыла в Крым с визитом».

Крымчане так прокомментировали данное событие:

«Вот теперь заживем»,

«Надеюсь, это стеб»,

«Нас признали папуасы! Эйфория на пике»,

«Ура! Братушки приехали! То есть от цивилизации мы все дальше и дальше уходим».

По информации, представители страны во время своего визита заявили, что могут поставлять в Крым кокосы, кешью и ананасы, а импортировать зерно и муку.

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