«Нас признали папуасы»: в Крым прибыла делегация из Бенина

Аннексированный Крым посетила делегация из африканской страны Бенин.
Местные жители с юмором восприняли данный визит. Так, пользователь Twitter Крымский бандеровец пишет: «Крым. Оккупанты скупают всякую шушеру по всему миру, чтобы потом вливать вате в уши тонны дерьма. Но прочтите, как наша вата реагирует на делегации, которые приезжают в Крым отрабатывать кремлевское бабло. Ну наконец-то! Мировое сообщество признавать стало! Делегация из Бенина прибыла в Крым с визитом».
Крымчане так прокомментировали данное событие:
«Вот теперь заживем»,
«Надеюсь, это стеб»,
«Нас признали папуасы! Эйфория на пике»,
«Ура! Братушки приехали! То есть от цивилизации мы все дальше и дальше уходим».
По информации, представители страны во время своего визита заявили, что могут поставлять в Крым кокосы, кешью и ананасы, а импортировать зерно и муку.
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