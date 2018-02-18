Олимпиада-2018 в Пхенчхане: результаты сборной России, медальный зачет, расписание соревнований ОИ

Олимпийские игры – 2018 в Пхенчхане продолжаются, и российские спортсмены пополняют копилку медалей для своей сборной. Не полную копилку, но все же. Похоже, у россиян остался один хоккей, на который болельщики перенесли весь свой боевой настрой.

Результаты Олимпиады для российских спортсменов можно назвать относительно хорошими. Так, значимые победы россиян на восьмой день Игр – «бронза» наших лыжниц в эстафете. Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская пришли к финишу третьими, пропустив вперед себя норвежек и шведок.

Небывалый восторг вызвал у болельщиков матч группового этапа хоккейного турнира Россия – США, сыгранный со счетом 4:0. Теперь российские хоккеисты занимают первое место в группе, «обскакав» Словению, Словакию и США. С результатами всех матчей и расписанием игр можно ознакомиться здесь.

Шорт-трек в лице Семена Елистратова не оправдал возложенных надежд. Шорт-трекист пришел шестым в финальном забеге на 1000 метров. Женская команда по шорт-треку тоже звезду с неба не схватила, и не смогла пройти квалификационные забеги, не завоевав никаких медалей.

Фигурное катание в произвольной программе среди мужчин упало ниже корки льда. Дмитрий Алиев и Михаил Коляда заняли, соответственно, седьмое и восьмое места, в большей вероятности из-за своих падений.

Результаты всех соревнований Олимпиады-2018 в Пхенчхане 17 февраля:

Россия теперь занимает 19-е место в медальном зачете. Сборная нейтральных атлетов из России завоевала 2 серебряных и 7 бронзовых медали. Еще есть надежда на фигуристок и мужскую сборную по хоккею.

Медальный зачет по итогам восьмого дня соревнований опубликована «Чемпионатом»:

Расписание соревнований зимней Олимпиады-2018 в Южной Корее: