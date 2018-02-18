«Опустился до полного абсурда»: В РФ ответили Порошенко на «первобытный уровень» заявления о флаге России

ООН и Совет Европы попросили проверить "первобытный уровень" заявления президента Украины Петра Порошенко по Российской Федерации, прозвучавшее на Мюнхенской конференции по безопасности.

Украинский лидер обвинил Россию в попытках "разрушить демократии". Он призвал повсеместно запретить флаг РФ.

"Ни политика, ни бизнес существовать отдельно от ценностей не могут. В политике Москвы сегодня нет места честной игре. Поэтому российского флага нет на зимних Олимпийских играх 2018 года", — подчеркнул глава Украины.

По его словам, триколор РФ "не должен развеваться вообще нигде, пока Россия продолжает подстрекать гибридную войну во всем мире, а ее пули нацелены на наши символы".

Как заявил Сергей Железняк, член комитета нижней палаты парламента по международным делам, своими высказываниями Порошенко продемонстрировал "первобытный уровень" политики Киева.

"Он расписался в том, что потерял адекватное восприятие окружающей действительности. Бездоказательные обвинения в адрес России во всех смертных грехах - это не новость, но Петр Порошенко опустил русофобию до полного абсурда», - подчеркнул депутат.

Украинский лидер призывает фактически вести войну против РФ. Как заявил парламентарий, политик привлекает к себе внимание Запада.

Сергей Железняк добавил также: слова Порошенко про флаг и "гибридную войну" дали повод усомниться в его дееспособности.

"Эти фашистские заявления Порошенко можно квалифицировать лишь двумя признаками: нацизм, умноженный на ничтожность личных качеств", - высказалась и вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.