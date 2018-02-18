Поезд столкнулся с бензовозом на железнодорожном переезде в Калуге

В результате столкновения пострадал один человек. Причины происшествия устанавливаются.

Пассажирский состав столкнулся с бензовозом на железнодорожном переезде на станции «Перспективная» Калужской области. Об этом сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня».

По предварительным данным, пострадал один человек — водитель бензовоза. Сейчас он находится под присмотром врачей, о его состоянии не сообщается.

Инцидент произошел сегодня утром. Информация о ДТП поступила в 10 часов 55 минут. На место направлены пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.