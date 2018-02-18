Порошенко подписал «щедрый» закон

Украинский президент Петр Порошенко не сдается во время акций протеста против его правления. Так, он подписал очередной выгодный для своего имиджа Закон, который обеспечит семьям погибших Героев Небесной Сотни досрочную пенсию. Известно, что парламент принял этот Закон еще 8 февраля.В статью 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» внесли изменения относительно назначения досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших (умерших) вследствие ранения, увечья, контузии или иных повреждений здоровья, полученных время участия в Революции достоинства.Такое нововведение разрешает соблюдению социальной справедливости и равным подходам в пенсионном обеспечении членов семей, погибших во время проведения АТО, и членов семей, погибших во время участия в Революции достоинства.«На назначение досрочной пенсии по возрасту имеют право жены и мужчины, если они не вступили в повторный брак, дети, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия, и родители. Они смогут выйти на пенсию в 55 лет (мужчины) при страховом стаже в 25 лет и женщины - в 50 лет при страховом стаже в 20 лет», - идется в документе.Отметим, это не первый щедрый Закон, который подписал Петр Порошенко. Так, с 18 февраля этого года в силу вступили еще одни нововведения. Отныне в Украине не будут призывать в армию мужчин и женщин, у которых дети-инвалиды или более троих детей, возрастом до 18 лет.Напомним, 31 марта 2019 года должны состоятся выборы Президента Украины. После депортации грузино-украинского политика Михаеля Саакашвили в стране начались акции протеста против правления Порошенко. Так, на защиту Саакашвили встала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. А 18 февраля под стенами Верховной Рады собралось около 3 тысяч активистов, которые требовали импичмент.