На брифинге, проводимом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко заявил, что Украина не преследует в качестве цели победу над Россией. А также, по его словам, судьба Донбасса в руках Москвы.

Заявление президента Украина о якобы нахождении в Донбассе российских войск ни чем не подтверждено, все обвинения в адрес России голословны. Москва неоднократно напоминала Киеву о том, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины и поэтому не может предотвратить происходящих там событий. Кроме этого, Россия призывает Киев к выполнению Минских договорённостей, которые были разработаны для примирения конфликтующих сторон.

Однако Киев продолжает стоять на своём.

Ранее, во время выступления, президент Украины обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Европе и предложил запретить российский флаг во всём мире.