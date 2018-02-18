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Порошенко сделал важное заявление по делу Майдана


Добавлено: 18 фев 2018 в 14:53, Категория: Украина
Порошенко сделал важное заявление по делу Майдана

Президент Украины Петр Порошенко намерен принимать участие в судебном процессе по расследованию преступлений во время Революции достоинства 2014 года.

На открытии выставки ко Дню памяти Героев Небесной сотни в Киеве он отметил: «Зло должно быть наказано. Поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас».

Он добавил, что «мы должны пройти процедурно сложный путь, чтобы у убийц потом не было никаких зацепок в европейских судах».

По его словам, он разделяет недовольство общества темпами расследования преступлений времен Майдана, и еще больше скоростью судебных процессов.

Порошенко подчеркнул: «За четыре года должны были сделать они больше. В то же время хорошо осознаю масштаб преступления и необходимость юридически безупречной доказательной базы и неукоснительного соблюдения всех процессуальных норм».

Кроме того, он напомнил, что закон запрещает ему как президенту вмешиваться в следствие и попросил генпрокурора Юрия Луценко проанализировать, чем еще можно помочь Департаменту спецрасследований ГПУ, который занимается этим делом.

Порошенко подчеркнул: «Преступления против Майдана не имеют срока давности. А преступники переступили ту грань, за которой наступает проклятие. И это проклятие, говоря словами Мирослава Поповича, сильнее, чем суды, сильнее, чем тюрьмы. И от него нигде не спрячешься, даже в России».



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Добавлено: 18 фев 2018 в 14:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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