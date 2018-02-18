Украина не преследует цели победить Россию, заявил украинский президент Петр Порошенко.

Его речь передает канал «112». На конференции в Мюнхене Порошенко сказал, что украинская сторона не собирается побеждать РФ. Она ждет, когда «российские войска покинут территорию Украины». До этого момента Киев собирается оказывать отпор «российской агрессии» как политическим путем, так и дипломатическим.

Украинский президент обвиняет РФ в том, что та дестабилизирует обстановку в Европе. Помимо этого, он выдвигает ей обвинения в начале глобальной гибридной войны. Порошенко призвал запретить флаг России во всем мире. Некоторые политики считают, что этот призыв спровоцировал нападение на Россотрудничество в Киеве, которое случилось незадолго после него.

Россия многократно опровергала информацию о том, что она – участник конфликта на востоке Украины. Российское руководство сообщало о своей заинтересованности в установке мира и стабильности в Донбассе.