Правый сектор не причастен к акциям Саакашвили

Официальные представители правого сектора заявили о своей непричастности к любым акциям, проводимым под эгидой политической силы Михаила Саакашвили."Внимание! Сетями распространяется призыв от имени Добровольческого Украинский Корпуса "Правый сектор" прийти на акцию 18 февраля, которую организует партия Михаила Саакашвили в Киеве. Сообщаем, что ДУК ПС, как и все Национально-освободительное движение "Правый сектор", не интересует политическая карьера иностранцев", - говорится в сообщении.В материале подчеркивается, что структуры Правого сектора не занимаются никаким сотрудничеством с любыми представителями политической партии грузинско-украинского деятеля.При этом в Правом секторе считают низким использование имени прославленного военного формирования для достижения тех или иных политических целей.