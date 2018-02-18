Президента Банка Латвии подозревают в коррупции

Латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело многочасовой допрос президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Допрос начался в субботу и закончился ночью в воскресенье 18 февраля.

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Сообщается, что еще в пятницу 16 февраля сотрудники БПБК провели обыски в кабинете Римшевича и в его доме в живописном лесном поселке Лангстини в 17 км от Риги. Местные СМИ сообщают, что имя главы Банка Латвии следствие связывает с группой лиц, вымогающих взятки у бизнесменов. Предполагается, что эта организованная преступная группа использует служебное положение и политическое влияние и, возможно, вымогала взятки в том числе и у крупнейшего акционера Norvik banka, гражданина России и Великобритании Григория Гусельникова.

Парламентская партия «Единство» обратилась к премьер-министру Марису Кучинскису, делегированному на этот пост правящим Союзом «зеленых» и крестьян, с просьбой созвать экстренное заседание правительства. Министр экономики от «Единства» Арвилс Ашераденс потребовал от министерства финансов и Комиссии рынка финансов и капитала объясниться. По мнению Ашераденса, глава Банка Латвии «должен временно отказаться от своих должностных полномочий хотя бы на время проведения следствия». «Новости о том, что в кабинете и по месту жительства президента Банка Латвии проведены обыски и его продолжают допрашивать следователи Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (ПБК), вызывают очень серьезные опасения по поводу ситуации в банковском и финансовом секторах», — написал министр финансов в соцсетях.

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