При крушении самолета в Иране погибли 66 человек

В результате крушения самолета в Иране погибли 66 человек. Об этом сообщил глава парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике страны Алаэддин Боруджерди, пишет агентство Tasnim.
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По данным Press TV, потерпевший крушение самолёт Aseman Airlines врезался в гору Дена. Как пишет агентство Fars, в настоящее время продолжаются поиски судна.
Ранее сообщалось, что Пассажирский самолет потерпел крушение в иранской провинции Исфахан. Самолет выполнял рейс Тегеран — Ясудж. Самолет пропал с экранов радаров вскоре после взлета.
Image indicates the passenger plane's crash site pic.twitter.com/NhPAunb1No— Press TV (@PressTV) 18 февраля 2018 г. Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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