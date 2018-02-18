Прибытие еще одного эсминца ВМС США повышает напряженность в Черноморье — ГД

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с корреспондентом RT прокомментировал сообщение пресс-службы Шестого флота ВМС США о том, что в Черное море вошел второй эсминец ВМС США.

«Такими провокационными действиями США добиваются ответной реакции, которая могла бы стать поводом для более серьезных поступков со стороны американцев и союзных им государств. В любом случае это повлечет напряженность в этом регионе», — сказал депутат.

По его словам, американцы утверждают, что присутствие эсминца «Карни» в Черном море необходимо для «проведения морских операций по безопасности», но такие объяснения, считает Швыткин, «вызывают множество вопросов».

«Кого и от кого собираются они обезопасить? Штаты накаляют обстановку. Уже два их эсминца находятся в акватории Черного моря. Конечно, происходящее не может не настораживать… пока ответных действий у нас нет, но сил и средств достаточно, чтобы отрезвить их в случае каких-либо провокаций», — заключил парламентарий.