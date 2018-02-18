Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в ответ на заявления президента Украины Петра Порошенко, заявил что Украины находится не в том положении, чтобы ставить условия России.

Так, Пушков уточнил: «Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия. Эмоции — не политика».

Как сообщалось ранее, Порошенко заявил, что Россия должна убрать войска с Донбасса, а также подчеркнул, что в Украине нет никакого внутреннего конфликта, но есть агрессия РФ.

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