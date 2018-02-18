Пушков: Украина не в том положении, чтобы ставить условия России

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал недавнее высказывание президента Украины Петра Порошенко об «условиях переговоров с Россией». Комментарий сенатор разместил в Twitter.

По его словам, Порошенко «что-то спутал», так как Украине переговоры нужны больше, чем России.

Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия. Эмоции - не политика.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 17, 2018

Ранее Порошенко заявил, что Киев будет готов вести переговоры с Москвой на следующий день после того, как Россия «заберет своих солдат с моей земли».