Путин осмотрел новый спорткомплекс в Комсомольске-на-Амуре

Президент РФ Владимир Путин посетил новый спортивный комплекс в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровского края.

Глава государства осмотрел новый комплекс по видеосвязи, когда проводил встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, который рассказал о последних достижениях и текущей деятельности компании. В беседе с президентом особое внимание Миллер уделил реализации социальной программы «Газпром — детям». В рамках этого проекта в стране было построено и реконструировано более 1,6 тысячи спортивных и культурных объектов. В их числе новые спорткомплексы в Комсомольске-на-Амуре, Курске, поселках Кантемировка Воронежской области и Суземка Брянской области.

О завершении строительства спорткомплекса в Привокзальном районе Комсомольска-на-Амуре главе государства доложил заместитель генерального директора по капитальному строительству компании «Газпром-инвестгазификация» Вадим Навоенко. По его словам, площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составляет 6,5 тысяч квадратных метров. Объект включает 25-метровый бассейн, большой зал для игровых видов спорта, залы для атлетических и оздоровительных занятий. Одновременно здание спорткомплекса может принять более 200 человек.

В пресс-службе Кремля отметили, что Путин поблагодарил Миллера за реализацию проекта и поручил продолжить работу в данном направлении.