Пяный мужчина устроил сафари из окна многоэтажки в Львове

Будучи в состоянии алкогольного опянения 38-летний мужчина утроил терльбу из окна многоэтажного дома во Лвове.

Правоохранители получили сообщение об инциденте в утром.

«Позвонила женщина. Она сообщила, что ее сосед, живущий на восьмом этаже, стреляет из окна из огнестрельного оружия. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что к совершению правонарушения причастен 38-летний львовянин. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил стрельбу из гладкоствольного ружья, на хранение которого имеет соответствующее разрешение», — рассказали в полиции.

К счастью обошлось без жертв. Оружие у злоумышленника было изъято.

В данный момент решается вопрос о привлечении мужчиныа к ответственности.