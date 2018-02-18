Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде-2018

Победила норвежская команда. Лыжники Дидрик Тенсет, Мартин Сундбю, Симен Крюгер и Йоханнес Клебо опередили россиян на последнем этапе.

Мужская команда российских лыжников в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова пришла второй в лыжной эстафете 4 x 10 км на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Йоханнес Клебо обогнал Дениса Спицова на 9,4 секунды — это стало решающим фактором победы.

Третьими в гонке пришли французские спортсмены: Жан-Марк Гайяр, Морис Манифика, Клеман Парисс и Адриен Бакшайдер.

Напомним, что российские лыжницы стали третьими в олимпийской эстафете. Золото среди женских команд также взяли норвежские лыжницы.