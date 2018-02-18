Самолёт врезался в гору, погибли все — подробности крушения в Иране (+ФОТО, ВИДЕО)

Представители иранской авиакомпании Aseman Airlines сообщили, что потерпевший крушение самолёт врезался в гору Дена. Выживших в катастрофе нет.

Спасательный вертолёт не смог приземлиться в районе крушения в провинции Исфахан из-за плохой погоды. Об этом сообщает Press TV.

Глава парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди уточнил, что на борту самолета, потерпевшего крушение в центральной части страны, находились 66 человек — 60 пассажиров и 6 членов экипажа.

Его слова цитирует информагентство Tasnim.

Как сообщала «Русская Весна», в Иране разбился самолёт с 60 пассажирами на борту. В данный момент посольство России проверяет, были ли на борту россияне.