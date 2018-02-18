Швеция готова отправить миротворцев на Донбасс

Швеция в случае необходимости готова предоставить свои войска для миротворческой миссии ООН на Донбассе, если Запад и Россия согласятся. Об этом заявил министр обороны Швеции Питер Хултквист на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Reuters.

«Если мы увидим надлежащие условия, и, если мы признаем, что эта миссия может помочь, тогда мы открыты для этого», — сказал он.

В докладе, подготовленном бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, ныне советником президента Украины Петра Порошенко, Швеция была предложена как одна из стран, которая может возглавить миротворческую миссию на Донбассе.