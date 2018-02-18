"СКА-Нева" обыграл "Химик" в матче ВХЛ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Петербургский "СКА-Нева" обыграл воскресенский "Химик" в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Альберт Конозов (2-я минута), Илья Коренев (5-я), Павел Кукштель (9-я) и Филипп Толузаков (47-я). "Химик" ответил шайбой Вадима Шутова (27-я).

Результаты других матчей субботы:

ХК "Рязань" - "Ценг Тоу" (Китай) - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1),

ХК "Саров" - "Нефтяник" (Альметьевск) - 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0),

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Звезда" (Чехов) - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0),

"Дизель" (Пенза) - "Ижсталь" (Ижевск) - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0),

"Буран" (Воронеж) - "Хэйлуцзян" (Китай) - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1),

ЦСК ВВС (Самара) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 2:6 (2:1, 0:2, 0:3),

"Южный Урал" (Орск) - "Металлург" (Новокузнецк) - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0),

"Рубин" (Тюмень) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0),

"Зауралье" (Курган) - "Сарыарка" (Караганда) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1),

"Горняк" (Учалы) - "Сокол" (Красноярск) - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1),

"Челмет" (Челябинск) - "Ермак" (Ангарск) - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).