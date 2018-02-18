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Солдатова: поддержка зрителей помогла справиться с выступлением в Москве


Добавлено: 18 фев 2018 в 01:25, Категория: Спорт
Солдатова: поддержка зрителей помогла справиться с выступлением в Москве

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Елена Дьячкова. Россиянка Александра Солдатова заявила, что поддержка зрителей помогла ей справиться с выступлением в квалификации московского этапа Гран-при и придала ей сил.

Солдатова в субботу в квалификации получила за выступление в упражнении с обручем 17,700 балла, с мячом – 16,200 балла, с булавами – 17,300 балла, с лентой – 16,750 балла, набрав в сумме многоборья 67,950 балла.

"Атмосфера просто потрясающая! Хоть зал в этом году чуть-чуть меньше, чем в предыдущих, но народу от этого не меньше, а поддержка стала еще лучше! И это очень помогает, вы просто не представляете как! Во второй половине в четвертом виде, к примеру, я стояла уже уставшая, шаталась, и вдруг кто-то крикнул: "Саша, давай, до конца вперед!" Сразу и силы, и эмоции появились, и все доделала до конца", - сказала Солдатова журналистам.



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Добавлено: 18 фев 2018 в 01:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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