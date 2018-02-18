Солдатова: поддержка зрителей помогла справиться с выступлением в Москве

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Елена Дьячкова. Россиянка Александра Солдатова заявила, что поддержка зрителей помогла ей справиться с выступлением в квалификации московского этапа Гран-при и придала ей сил.

Солдатова в субботу в квалификации получила за выступление в упражнении с обручем 17,700 балла, с мячом – 16,200 балла, с булавами – 17,300 балла, с лентой – 16,750 балла, набрав в сумме многоборья 67,950 балла.

"Атмосфера просто потрясающая! Хоть зал в этом году чуть-чуть меньше, чем в предыдущих, но народу от этого не меньше, а поддержка стала еще лучше! И это очень помогает, вы просто не представляете как! Во второй половине в четвертом виде, к примеру, я стояла уже уставшая, шаталась, и вдруг кто-то крикнул: "Саша, давай, до конца вперед!" Сразу и силы, и эмоции появились, и все доделала до конца", - сказала Солдатова журналистам.