Солдатова расстроена из-за ошибок на ГП Москвы, но обещает их исправить

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Елена Дьячкова. Россиянка Александра Солдатова заявила, что ей не удалось показать в квалификации московского этапа Гран-при по художественной гимнастике все, на что она способна, но пообещала, что после первого старта в сезоне исправит все ошибки.

Солдатова в субботу в квалификации получила за выступление в упражнении с обручем 17,700 балла, с мячом — 16,200 балла, с булавами — 17,300 балла, с лентой — 16,750 балла, набрав в сумме многоборья 67,950 балла.

"Мне все мои программы нравятся, они мне по душе! От этого как раз и еще обиднее - в мяче, например, я много ошиблась, не все получилось. От этого грустно, потому что мне нравится, и я хочу показать зрителям, как я могу делать, но не все получается. Но ничего, это первый старт, мы все доделаем, и я обещаю, что покажу все, что умею", - сказала Солдатова журналистам.

По словам Солдатовой, больше всего ей понравилось упражнение с лентой. "Причем изначально, когда только составили программу, лента у меня был не самый любимый вид, потому что и сам предмет сложный, и музыка очень ответственная, и не все получалось. А в итоге сейчас получилось лучше всего", - подчеркнула гимнастка.

При этом она отметила важность старта. "Довольна, что прошел первый старт, что я вижу, где надо доработать, какие ошибки, где и что мы будем менять - может, вообще музыку поменяем, где какие купальники. Это было очень важно!" - считает Солдатова.