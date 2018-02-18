SpaceX вынужденно откладывает запуск ракеты с испанским спутником

Испанский спутник PAZ, который планировали запустить на орбиту еще вчера, попадет туда 21 февраля.

В компании SpaceX сообщили, что смещение сроков связывают с дополнительной проверкой обтекателя ракеты-носителя. В начале специалисты компании прогнозировали перенос запуска всего на день и запланировали старт на 18 февраля. При этом позже дату запуска ракеты пришлось перенести еще раз. Запуск планировалось провести с базы ВВС США в Ванденберге, штат Калифорния, там он и состоится 21 февраля.

Команде SpaceX в Ванденберге потребовалось дополнительное время, чтобы выполнить финальную проверку обновленного обтекателя. В то же время, полезная нагрузка и транспортное средство — в норме. Из-за требований миссии, запуск спутника PAZ намечен на 21 февраля.