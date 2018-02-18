США - главный идеолог уничтожения Православия на Украине

В последнее время резко усилились нападки на Украинскую православную церковь Московского патриархата. После победы майданного путча они, конечно, и не прекращались, но ныне кампания против УПЦ МП превзошла все прошлые гонения.

СБУ с помощью своих агентов-необандеровцев организовала погром в офисе Союза православных журналистов, организовала нападение на Киево-Печерскую лавру, на Десятинный монастырь, на каноничный православный храм во Львове, который вскоре после нападения "случайно" загорелся.

Причем теснейшие связи погромщиков с СБУ – это вовсе не выдумка "русских пропагандистов", как пишут в украинских СМИ. Нет, само руководство неонацистской организации С14, больше всех замешанной в нападениях на храмы, открыто бахвалится тем, что работает по наводке СБУ.

Недавно прозвучали и еще более интересные публичные признания погромщиков о том, кто является их покровителями. В интернете размещена видеозапись их нападения на Десятинный монастырь, снятая ими же самими. На данном видео есть показательный момент, когда напавших на храм молодчиков пытается образумить и усовестить специально приехавший туда православный гражданин США, имеющий славянское происхождение и, очевидно, постоянно проживающий в Киеве. В ответ на спокойную речь этого человека погромщики, нецензурно ругаясь, грозят ему вызовом неких "людей из американского посольства".

Фото: facebook.com/church.information.center

Диалог, кстати, происходит на русском языке, пересыпанном нецензурной бранью. Как известно, после победы Майдана именно этот уголовный жаргон де-факто стал государственным языком Украины – на нем говорит все новое руководство этой территории, причем даже на камеру. Если руководство той же ДНР активно боролось за нравственность и культуру, издав знаменитый указ против нецензурной брани, то киевские "евроинтеграторы" еще и поощряют этот жаргон в СМИ. А уж о рядовых погромщиках и говорить нечего – они матом не ругаются, а разговаривают…

Итак, приводим этот эпический диалог:

То есть неонацист, напавший на храм в центре Киева, бахвалится своими связями с посольством США, открыто заявляет, что может позвать американских дипломатов, дабы они выступили на его стороне. Конечно, кто-то может возразить, что это могут быть пустые слова. Однако любой, мало-мальски изучавший ситуацию на Украине, сразу поймет, что этот бандеровец по своей глупости выболтал правду. Ибо ведь и сам Госдеп ранее открыто признавал, что влил в "неправительственные" организации Украины, финансирующиеся правительством США, целых пять миллиардов долларов.

Понятно, что значительная часть этих средств шла на движения украинских националистов. Как человек, проживший в Киеве большую часть своей жизни, могу твердо сказать, что бандеровщина в столице была достаточно маргинальным явлением даже четыре года назад, радикальные националисты не могли собрать на свой митинг больше пары сотен человек. И без больших денежных вливаний, без поддержки проамериканских СМИ маргиналами они бы и остались. Это подтверждают и многие другие. Так, Олег Царев – весьма осведомленный и известный человек, будучи депутатом Рады, незадолго до начала майданного путча рассказал, что посольство США в Киеве напрямую курирует отряды бандеровских боевиков с целью организации госпереворота. Так что я лично не имею ни малейших сомнений в том, что агрессивные фанатики, напавшие на Десятинный монастырь, имеют кураторов не только в СБУ, но и в американском посольстве в Киеве.

Фото: hromadske

Это, кстати, подтверждается и тем, что руководство США проводит политику гонений на христианство по всему миру: внутри Америки – с помощью судебной травли и антихристианской кампании в СМИ, на Ближнем Востоке – руками террористов, вооруженных и направляемых кураторами из ЦРУ, в странах ЕС используются проамериканские марионетки в местных правительствах, "общественные движения", состоящие на зарплате у политиков из Вашингтона и тесно связанного с ними Сороса.

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Так что главные дирижеры давления на приходы РПЦ на Украине – это, вне всяких сомнений, американцы. На Украине вообще, как известно, не происходит ничего важного без их инициативы или, по крайней мере, согласия. Недаром известный украинский политик Корбан публично назвал посла США в Киеве "директором Порошенко".

Стоит обратить внимание и еще на один аспект. Многие сторонние наблюдатели ошибочно полагают, что руководители Украины собираются искоренить только каноническую православную церковь, заменив ее приходы католическими и протестантскими. Это не совсем так. Наряду с гонениями на православных на Украине пошел постепенный процесс искоренения вообще всего, что связано с христианской нравственностью. Уже начата травля лидеров тех течений в католицизме, униатстве и протестантизме, которые отстаивают традиционные семейные ценности, борются против политики по насаждению осужденной РПЦ ювенальной юстиции, "секс-просвета" в школах, против парадов гомосексуалистов. И это несмотря на то, что практически все эти "консервативные" лидеры в силу своей недалекости выступали за Майдан, искренне не понимая, что поддерживают разрушителей консервативных ценностей, которые они защищали.

Фото: pikabu.ru

Все происходящее напоминает ситуацию, которая возникла после победы революции 1917 года. Ее поддержали тогдашние сектанты и псевдоправославные обновленцы, которые не любили монархию, православную церковь, но все же отстаивали институт семьи. Атеистический режим, укрепившийся с их помощью и при их поддержке развернувший репрессии против православных, вскоре обрушился и на них самих. А также принял ряд радикально антисемейных шагов, включая пропаганду разврата, максимальное упрощение процедуры разводов, разрешение абортов и т. д.

Конечно, пока режим Порошенко и его западные кураторы еще не очень сильно давят на протестантских и католических консерваторов: думаю, что их будут давить сильнее после массовой расправы над православными, как это было сто лет назад.

В этом плане показательна статья "Чувства верующих. Как украинские правые копируют методы русских "православных активистов", которая вышла на знаменитом сайте "Украинская правда", который создан и финансируется Госдепом США.

Фактически "Украинская правда" играет почти ту же роль, которую одноименный орган ЦК КПСС некогда играл в Советском Союзе. Критический материал на данном сайте – это гневный окрик властей, который может иметь весьма тяжелые последствия для обвиняемого "врага народа". В данной статье, направленной против ряда протестантских и униатских общественных деятелей, выдвинуты обвинения в их "порочных связях" с русскими православными движениями и в противлении "демократическим ценностям", то есть в нетерпимости к проявлениям дегенеративной антикультуры, которую навязывают западные посольства и подчиненное им украинское "государство".

Фото: скриншот pravda.com.u

Написавшая эту статью журналистка Екатерина Сергацкова привела и комментарии части обвиняемых: они униженно оправдываются в стиле "родственников за границей не имею", "занимаю исключительно проукраинские позиции", "связи с врагами народа не поддерживаю". Кстати, Сергацкова, ныне столь ревнующая о "правильности" идеологической линии общественных деятелей Украины, вообще-то, еще не так давно была гражданкой России, где родилась, выросла и окончила университет. Просто она подсела на западные гранты и вскоре была переведена кураторами на Украину, где стала работать в русофобских и антихристианских СМИ, финансируемых тем же Госдепом США. Ее "специфика" – это информационная поддержка борьбы против Русского мира, поддержка различных дегенеративных акций против нравственности и культуры.

При этом на Украине возникла уродливая "симфония" между властью и теми религиозными лидерами, которые поддерживают ее антихристианский курс. Напомню, что официальным поводом для масштабных гонений на каноническую церковь стал отказ священника из Запорожья отпеть ребенка, который не был крещен. Точнее, был он "крещен" в не признанном ни одной поместной православной церковью "Киевском патриархате". По этому поводу власти даже завели уголовное дело на священника. К изумлению многих экспертов, оказалось, что Генпрокуратуре режима Порошенко в данном вопросе подыгрывает руководство украинских римокатоликов. 15 января 2018 года епископ Харьковско-Запорожской епархии РКЦ Ян Собило (уроженец Польши) высказался в своем интервью о "неотпетом младенце" следующим образом: Он также высказал мысль, за которую в старину был бы моментально лишен сана:

Этим он показал, что готов полностью отступить от своего вероучения в пользу антихристианской политической конъюнктуры. Ведь по меркам традиционного католицизма невозможно отпевать протестантов, некрещеных, а тем более самоубийц. А майданный режим явно готов пойти дальше в своем давлении на христиан, создавая пагубный прецедент, против которого должен был бы встать стеной любой человек, называющий себя христианином, независимо от конфессии. Ведь за что украинская прокуратура откроет уголовные дела на священников в будущем? За отказ "венчать" гомосексуалистов? За отлучение от причастия закоренелого проамериканского коррупционера, занимающего высокий пост? За нежелание проповедовать эвтаназию? Даже большевики так не поступали. Большевики обычно шили священникам политические заговоры или уголовщину, уничтожая их как сословие. Либералы же хотят это сословие оставить, но превратить в свое политическое орудие.

Фото: Katolik.ru

Открыть уголовное дело за НЕИСПОЛНЕНИЕ обряда – это уж верх произвола. Дело в том, что этот православный священник посягнул на основы их миропорядка – скрещение всех религий в одну антихристианскую, которая идеологически поддержит глобализацию. Он посягнул на новую украинскую государственную идеологию, хоть и негласно, но активно внедряемую. Видимо, это первая ласточка подобных дел.

Яну Собило такая ситуация явно даже нравится, он намного больше интересуется политическими вещами, чем нравственно-религиозными. По этому поводу известная киевская журналистка Мирослава Бердник написала: .

Да, похоже, что такие религиозные лидеры поддерживают одну "конфессию" – "конфессию" русофобов, считая своими "прихожанами" всех, кто борется против Русского мира, против православной церкви, независимо от их официального вероисповедания. Ян Собило пользуется немалой поддержкой Папы Римского Франциска, который поручает ему выполнение самых масштабных программ на Украине. Яна Собило регулярно принимают в дружественной обстановке руководители оккупированной Украины. Так что там действительно создается "симфония" антихристианской киевской хунты с либеральными религиозными лидерами, готовыми поддерживать такой государственный курс.

Но, несмотря на все, подобные антицерковные государственные проекты настолько искусственны для Украины, где все равно доминирует каноническое православие, что все усилия властей по разгрому церкви пока что терпят крах. Так, когда погромщики из С14 объявили, что собираются захватить упомянутый выше Десятинный монастырь, то на его защиту собрались тысячи киевлян и специально приехавших из регионов прихожан УПЦ МП. При этом, несмотря на всю поддержку спецслужб и финансирование посольства США, руководители С14 сумели собрать всего несколько десятков погромщиков, в основном малолетних, которые выглядели просто смешно.

Нравится кому-то или нет, но Украина по-прежнему духовно является частью православного Русского мира.

http://ren.tv/blog/271951