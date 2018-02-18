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Сто грузовиков застряли на границе между Украиной и Россией


Добавлено: 18 фев 2018 в 13:24, Категория: Новости на сегодня
Сто грузовиков застряли на границе между Украиной и Россией

В Харьковской области в районе пункта пропуска автомобильного сообщения Гоптовка выстроилась очередь из 100 грузовых автомобилей. Они не могут попасть на территорию России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«В течение двух дней контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения Нехотеевка не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу. Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска Гоптовка и на территории пункта пропуска, составляет около 100 автомобилей», — отметили в службе.

Сейчас грузовики вернулись на территорию Украины, чтобы продолжить движение другим маршрутом.

Пока ответа от российской стороны на запрос Украины по сложившейся ситуации не поступало.

Очевидцы сообщают, что очередь возникла из-за поломки рентгеновского оборудования для досмотра грузов.



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Добавлено: 18 фев 2018 в 13:24, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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