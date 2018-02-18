Сторонники Михаила Саакашвили собирают подписи за отставку президента Украины

За последние два дня в Киеве успели собрать десять тысяч подписей за отставку действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом в интервью телеканалу News One рассказал соратник депортированного Михаила Саакашвили Давид Сакварелидзе.Он отметил, что кампания, призванная обеспечить импичмент Порошенко будет продолжаться.Напомним, что сегодня в Киеве проходит так называемый "Марш за будущее", организаторами которого выступают члены "Движения новых сил". Главное требование участников митинга остается неизменным - отставка президента Петра Порошенко.