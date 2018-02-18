Сторонники Саакашвили организуют марш за отставку Порошенко

В Киеве 18 февраля проведут марш, требуя отставку украинского президента Петра Порошенко.

Кроме отставки, на марше потребуют провести досрочные выборы в Верховную раду и сформировать новый правительственный состав.

Марш организуют сторонники бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Помимо него они собираются организовать вече в центре украинской столицы в честь событий на Майдане в 2014 году. Затем они намерены пойти к зданию Россотрудничества для прекращения его функционирования.

Впервые сам Саакашвили не примет в таком участия. Его отправили в Польшу как человека, который нелегально перешел украинскую границу. Он заявил, что на Украине начнутся акции протеста.