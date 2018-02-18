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Страны Запада могут отказаться от поддержки Украины, - европейский дипломат


Добавлено: 18 фев 2018 в 19:07, Категория: Политика
Страны Запада могут отказаться от поддержки Украины, - европейский дипломат
Большое количество проблем внутри страны и звучащие на этом фоне заявления президента Украины Петра Порошенко о желании присоединиться к ЕС, вызывают серьезное недовольство среди лидеров стран Запада. Об этом в интервью изданию “Апостроф” рассказал источник в дипломатических кругах ЕС.

Отмечается, что коррупция больше не является ключевой проблемой Украины. К ней добавляются бесконечные скандалы и политические разборки, в том числе и связанные с Михаила Саакашвили, который был со скандалом депортирован 12 февраля.

Европейский дипломат назвал визит Порошенко в Мюнхен (16-18 февраля, - ред.) “настоящим провалом” и заявил, что при текущем положении вещей президент Украины может стать “токсичным” для политиков из Европы.
В тоже время, невзирая на очевидные проблемы внутри страны (чего только стоит неоднократно упоминаемое в ЕС давление на антикорруционные органы НАБУ и САП, - ред.), находясь в Мюнхене, Петр Порошенко сообщил европейцам об успехах в борьбе с коррупцией и проведении реформ, которые послужат на благо украинского народа.


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Добавлено: 18 фев 2018 в 19:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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