Как уверяет заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, автомагитраль «Таврида» и автоподходы в Крымский моста будут готовы к декабрю 2018 года

«Инфраструктура к этому будет готова — и „Таврида“ до пятого участка (развязка возле Симферополя), и автоподходы (до моста в районе Керчи)», — отметил чиновник-оккупант.

По его словам, в ходе строительства автоподходов к мосту со стороны Керчи осталось завершить работы, связанные с пересечением теплотрассы.

В свою очередь один из жителей Крыма обнародовал видео «стройки века».

Embedded video for Стройка века: показали как проходит строительство автомагистрали «Таврида» в Крыму (ВИДЕО)

Embedded video for Стройка века: показали как проходит строительство автомагистрали «Таврида» в Крыму (ВИДЕО)

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