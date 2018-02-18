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Трамп считает, что демократы при Обаме потеряли контроль над оружием


Добавлено: 18 фев 2018 в 12:56, Категория: Политика
Трамп считает, что демократы при Обаме потеряли контроль над оружием Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в субботу обвинил демократов в том, что они не предприняли попыток укрепить ограничения оружия во время администрации Барака Обамы. Также он винит их в том, что они используют этот вопрос в качестве политической точки раздора.

«Точно так же, как они не хотят решать проблему DACA, демократы не приняли закон о контроле над оружием, когда у них были обе палаты во время администрации Обамы. Потому что они этого не хотели, и теперь они просто болтают!» - написал Трамп в Твиттере.

Это высказывание появилось на фоне растущих призывов от демократов и активистов за ужесточение законов по контролю над оружием после массовой стрельбы в средней школе в Южной Флориде. В результате этой атаки 17 человек погибли, еще 14 получили ранения.

В прошлом году Трамп подписал законопроект об отмене ограничения, которое было принято при Обаме, усложняющее людям с психическими заболеваниями приобретать огнестрельное оружие. Бывший президент Барак Обама настойчиво добивался новых ограничений на оружие, особенно после стрельбы в начальной школе Sandy Hook в Коннектикуте в 2012 году.


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Добавлено: 18 фев 2018 в 12:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: americaru

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