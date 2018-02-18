Трамп считает, что демократы при Обаме потеряли контроль над оружием

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в субботу обвинил демократов в том, что они не предприняли попыток укрепить ограничения оружия во время администрации Барака Обамы. Также он винит их в том, что они используют этот вопрос в качестве политической точки раздора.«Точно так же, как они не хотят решать проблему DACA, демократы не приняли закон о контроле над оружием, когда у них были обе палаты во время администрации Обамы. Потому что они этого не хотели, и теперь они просто болтают!» - написал Трамп в Твиттере.Это высказывание появилось на фоне растущих призывов от демократов и активистов за ужесточение законов по контролю над оружием после массовой стрельбы в средней школе в Южной Флориде. В результате этой атаки 17 человек погибли, еще 14 получили ранения.В прошлом году Трамп подписал законопроект об отмене ограничения, которое было принято при Обаме, усложняющее людям с психическими заболеваниями приобретать огнестрельное оружие. Бывший президент Барак Обама настойчиво добивался новых ограничений на оружие, особенно после стрельбы в начальной школе Sandy Hook в Коннектикуте в 2012 году.