Тренер хокейной сборной США отказался пожать руку российскому коллеге

Главные тренеры олимпийских сборных России и США Олег Знарок и Тони Гранато не пожали друг другу руки после матча группового этапа на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Об этом сообщает портал Inside The Games.

Как утверждает издание, Гранато был взбешен тем, что Знарок в конце третьего периода заменил игровые пятерки и выпустил на лед сильнейших игроков на реализацию большинства.

«Мне это не понравилось, они и так вели 4:0», — заявил Гранато.

Кроме того, в Федерации хоккея России рассказали, что игрокам запретили послематчевые рукопожатия якобы из-за стремительно распространяющегося в олимпийкой деревне норовируса — на сегодняшний день уже зафиксировано 127 случаев заражения.

Как сообщала «Русская Весна», 17 февраля российская «Красная машина» всухую закатала под лёд сборную США в матче группового этапа олимпийского турнира о счётом 4:0. Эта победа стала пропуском России в четвертьфинал турнира.

Олимпийские игры в Южной Корее продлятся до 25 февраля.

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