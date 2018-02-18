Тренер сборной США по хоккею не подал руки коллеге из России после победы команды из РФ

Тренер американской сборной по хоккею Тони Гранато не подал руки коллеге из России Олегу Знарку после матча в рамках Олимпиады-2018.

Накануне команда из России одержала победу над сборной США со счетом 4:0. По информации газеты The New York Post, Гранато остался недоволен решением Знарка, который на последних минутах матча отправил команду в атаку. Американский тренер был в гневе из-за произошедшего.

За несколько минут до конца судьи удалили с поля спортсмена США Мэтта Гилроя, что дало преимущество для хоккеистов из России. Знарк в свою очередь выпустил на поле группу с Ильей Ковальчуком, что вызвало ярость у Гранато.