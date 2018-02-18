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Украинские депутаты получили рекордную зарплату за три дня работы в январе


Добавлено: 18 фев 2018 в 06:11, Категория: Политика
Украинские депутаты получили рекордную зарплату за три дня работы в январе
На первый месяц года приходится большое количество праздников и выходных. В январе люди меньше работают, поэтому их доходы снижаются по сравнению с другими месяцами. Но для народных избранников ситуация выглядит по-другому.

В январе управление делами Верховной Рады перечислило нардепам 14,4 млн грн. В среднем каждый украинский парламентарий получил 35 240 грн.

Примечательно, что по факту в январе депутаты проработали всего 3,5 дня, когда состоялись пленарные заседания. Остальное время они посвятили абстрактной работе с избирателями и в комитетах, согласительным советам и часу вопросов к правительству.

Для сравнения, в январе 2017 года зарплата нардепов была в два раза меньше – 17 425 грн.

Депутаты снова вернулись к работе 6 февраля, но пока особой продуктивностью не отличились.

Добавим, что управление делами парламента также проводит закупки, чтобы обеспечить продуктами гостиницу «Киев», где и проживают нардепы. Деньги на закупки идут из бюджета, поэтому неудивительно, что для политиков покупают исключительно роскошные продукты.
Например, для нардепов закупают вино, которое производит один из их коллег Иван Плачков. 440 бутылок такого вина обходятся в 90,5 тыс. грн. Также в списке продуктов для избранников разные дорогие сорта рыбы: 520 кг на 196 тыс. грн (380 грн/кг в среднем).


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Добавлено: 18 фев 2018 в 06:11, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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