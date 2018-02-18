Украинские пограничники предупредили о скоплении грузовиков на границе с Россией

Пограничная служба Украины предупреждает всех, кто в ближайшее время собирается ехать в Россию через «Гоптовку», учитывать обстановку на приграничном участке.

На КПП «Гоптовка» на украино-российской границе большое скопление грузовиков. Об этом сообщает сегодня пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Грузовики стоят на приграничной территории со вчерашнего вечера. Автомобили не пропускают на российской стороне в пункте «Нехотеевка», уточняется в сообщении.

В очереди собрались уже порядка ста крупногабаритных машин. Еще около ста транспортных средств вернулись обратно, чтобы сменить маршрут. Погранслужба Украины утверждает, что российской стороне уже направлен официальный запрос.