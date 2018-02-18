В центре Киева активисты провели акцию «Смерть России»

Сегодня в Киеве активисты из националистических организаций во главе с лидером «Добровольческого движения ОУН» Николаем Коханивским пришли к зданию Россотрудничества на улице Борисоглебской.

При этом они, выкрикивая антироссийские лозунги начали бросать камни в оконные стекла. Разбив 3 большие панорамные окна, митингующие сразу ушли.

Участники акции подошли к расположенному рядом зданию «Альфа-банка» и также бросили туда несколько камней, однако оконные стекла не разбились.

После этого, около 100 участников акции отправилось в сторону Майдана Незалежности в сопровождении колонны работников правоохранительных органов. Там активисты активисты сожгли российский флаг.

По информации, группа организаций националистического движения во главе с лидером «Добровольческого движения ОУН» Николаем Коханивским сегодня проводят в центре Киева акцию «Смерть России».

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