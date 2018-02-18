В Донбассе на мине подорвались двое российских наемников, один погиб

Сегодня вблизи передовых позиций сил АТО в районе Светлодарской дуги на своих же минно-взрывных заграждениях подорвались двое боевиков, граждан России.

Пресс-центр штаба АТО сообщает, что оба подорвавшихся относятся к «7-й отдельной мотострелковой бригады» НВФ.

В штабе добавили: «Оба боевика оказались гражданами Российской Федерации. Один из них — Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края, погиб. Второй — Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань (ул. Водникова, кв. 55), получил минно-взрывные ранения».

Так, в штабе не исключают, что СМИ боевиков попытаются обвинить ВСУ в нарушении перемирия, приписав гибель и ранение боевиков украинским военным.

В пресс-службе добавили: «Еще один факт российского присутствия на Донбассе обнаружен. Сейчас выясняется информация о принадлежности боевиков к регулярных войск Российской Федерации».