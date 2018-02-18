Одной из самых острых, для жителей оккупированного Донбасса, остается проблема отключения сигнала мобильного оператора МТС-Vodafone.

Пользователи соцсетей из Донецка сообщают, что жители нашли единственное место в городе возле железнодорожного вокзала, где каждый день к вечеру собираются до 300 человек, чтобы позвонить родственникам в Украину.

Были опубликованы фотографии площади перед вокзалом, поезда с которого после начала войны на Донбассе ходить перестали. Площадь заполнена людьми, которые разговаривают по мобильному телефону.

Люди пишут, что в Донецке есть несколько точек, с которых можно осуществить звонок в сети МТС.

Пост вызвал бурное обсуждение у жителей Донецка, Люди вспоминают как им жилось до «освобождения». Но вместе с тем нашлись и те, кто призывает отказаться от услуг мобильного оператора из-за связи с Украиной.

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